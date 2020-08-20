Євросоюз не хотів би, щоб в Білорусі повторився український сценарій – Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не хотів би, щоб в Білорусі повторився український сценарій. Про це він заявив за підсумками переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Білорусь самостійно повинна організувати діалог між владою, опозицією та громадянським суспільством", - йдеться в повідомленні.
За його словами, Євросоюз готовий супроводжувати цей процес, якщо Білорусь погодиться на його посередництво.
"За словами Макрона, Євросоюз не хотів би, щоб в Білорусії повторився український сценарій. ЄС зацікавлений в демократичному перехідному періоді в республіці, діалозі і організації виборів", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ЄС не визнає результатів президентських виборів у Білорусі.