Евросоюз не хотел бы, чтобы в Беларуси повторился украинский сценарий - Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не хотел бы, чтобы в Беларуси повторился украинский сценарий. Об этом он заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Беларусь самостоятельно должна организовать диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом", - говорится в сообщении.
По его словам, Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Беларусь согласится на его посредничество.
"По словам Макрона, Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий. ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов", - отмечается в сообщении.
Напомним, ЕС не признает результатов президентских выборов в Беларуси.