Тіхановська записала нове відеозвернення в день народження чоловіка

“Сьогодні, 18 серпня, день народження мого чоловіка Сергія Тіхановського. Він не буде зустрічати його з сім’єю, у колі друзів. Він зустрічатиме його в в'язниці. Він був затриманий в Гродно за звинуваченням у злочині, якого не скоював, за провокації спецслужб. Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом, підкинули гроші, звинуватили, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави”, - сказала Тіхановська.

Вона також заявила, що держЗМІ в порушення закону “дають неправдиву інформацію, навіть без рішення суду називають людей винними”.

“Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показують нам, як працює ця гниюча система, у якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів і вибір. Мій чоловік Сергій Тіхановський просить, щоб я передала вам його слова: він і інші політв’язні сидять, але він просить щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя”, - підкреслила політик.

Як повідомляв УНН, у Білорусі заарештували білоруського блогера Сергія Тіхановського — одного з політичних опонентів президента Олександра Лукашенка. Його звинуватили в організації акцій, які грубо порушують громадський порядок.



Його дружина Світлана невдовзі після виборів покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.