В Беларуси оппозиционера Тихановского арестовали еще на 15 суток

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100462 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109092 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113953 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145148 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114633 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138055 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103479 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102756 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105026 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Беларуси оппозиционера Тихановского арестовали еще на 15 суток

В Беларуси оппозиционера Тихановского арестовали еще на 15 суток

Киев  •  УНН

 • 13183 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Суд в Могилеве арестовали белорусского блогера Сергея Тихановского - одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко, еще на 15 суток. Его обвинили в организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что речь идет о пикете 27 мая, когда был организован сбор подписей за жену блогера, кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

По версии следствия, блоггер выражал недовольство властью, кричал "Останови таракана" и "Да здравствует Беларусь". Тихановский вины не признал. Он заявил, что не был готов к суду, поскольку узнал о нем, только когда его вывели из камеры.

Отмечается, что Тихановский попросил перенести процесс на другой день. Однако ходатайство было отклонено.

Ранее Тихановский получил 15 суток ареста за неповиновение милиции на пикете в городе Гродно.

Напомним, в середине июня Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИКа отказались регистрировать.

Кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрировано пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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