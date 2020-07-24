В Беларуси оппозиционера Тихановского арестовали еще на 15 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Суд в Могилеве арестовали белорусского блогера Сергея Тихановского - одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко, еще на 15 суток. Его обвинили в организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Сообщается, что речь идет о пикете 27 мая, когда был организован сбор подписей за жену блогера, кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
По версии следствия, блоггер выражал недовольство властью, кричал "Останови таракана" и "Да здравствует Беларусь". Тихановский вины не признал. Он заявил, что не был готов к суду, поскольку узнал о нем, только когда его вывели из камеры.
Отмечается, что Тихановский попросил перенести процесс на другой день. Однако ходатайство было отклонено.
Ранее Тихановский получил 15 суток ареста за неповиновение милиции на пикете в городе Гродно.
Напомним, в середине июня Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИКа отказались регистрировать.
Кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрировано пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.