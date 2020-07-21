Кандидат в президенты Беларуси вывезла детей из страны

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 21750 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100945 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105832 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132439 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110246 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130746 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101954 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102558 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104400 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102047 просмотра

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Кандидат в президенты Беларуси вывезла детей из страны

Кандидат в президенты Беларуси вывезла детей из страны

Киев  •  УНН

 • 17594 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза. Эту информацию в понедельник, 20 июля, подтвердила DW сама Тихановская, передает УНН.

Как сообщило ранее белорусское онлайн-издание Tut.by, вывезти детей из страны Тихановской помогла главный редактор заблокированного в Беларуси сайта “Хартия97” Наталья Радина. “Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали — ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей”, — сообщила Радина.

У Светланы Тихановской двое детей: десятилетний сын и четырехлетняя дочь. По словам Натальи Радиной, дети сейчас в безопасности, их сопровождает бабушка.

В середине июня, после того, как Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа, блогера Сергея Тихановского, зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, в адрес ее и ее детей поступили угрозы. Однако она решила не снимать свою кандидатуру. Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.

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Кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрировано пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутатка Анна Канопацкая, лидер кампании “Говори правду” Андрей Дмитриев и глава партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Банкиру Виктору Бабарыке отказали в регистрации, объяснив отказ несоответствиями в декларации о доходах и его имущества, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании. Первому директору “Парка высоких технологий” Валерию Цепкало Центризбирком Беларуси указал на отсутствие 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение, а также на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

Штаб не допущенных к выборам Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало 16 июля выступили с заявлением, что работать вместе со Светланой Тихановской. Они отказываются от бойкота и призывают белорусов проголосовать 9 августа.

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