Кандидат в президенты Беларуси вывезла детей из страны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза. Эту информацию в понедельник, 20 июля, подтвердила DW сама Тихановская, передает УНН.
Как сообщило ранее белорусское онлайн-издание Tut.by, вывезти детей из страны Тихановской помогла главный редактор заблокированного в Беларуси сайта “Хартия97” Наталья Радина. “Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали — ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей”, — сообщила Радина.
У Светланы Тихановской двое детей: десятилетний сын и четырехлетняя дочь. По словам Натальи Радиной, дети сейчас в безопасности, их сопровождает бабушка.
В середине июня, после того, как Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа, блогера Сергея Тихановского, зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, в адрес ее и ее детей поступили угрозы. Однако она решила не снимать свою кандидатуру. Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.
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Кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрировано пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутатка Анна Канопацкая, лидер кампании “Говори правду” Андрей Дмитриев и глава партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.
Банкиру Виктору Бабарыке отказали в регистрации, объяснив отказ несоответствиями в декларации о доходах и его имущества, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании. Первому директору “Парка высоких технологий” Валерию Цепкало Центризбирком Беларуси указал на отсутствие 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение, а также на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.
Штаб не допущенных к выборам Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало 16 июля выступили с заявлением, что работать вместе со Светланой Тихановской. Они отказываются от бойкота и призывают белорусов проголосовать 9 августа.