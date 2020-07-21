Кандидат у президенти Білорусі вивезла дітей з країни

Як повідомило раніше білоруське онлайн-видання Tut.by, вивезти дітей з країни Тихановській допомогла головна редакторка заблокованого в Білорусі сайту "Хартія97" Наталія Радіна. "Я перебуваю зараз у відрядженні в одній з країн Євросоюзу. Я займалася зараз переїздом сюди дітей кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Вона звернулася до мене за допомогою, і наша команда вирішила їй допомогти. Дітей ми вивезли, оскільки їй дійсно погрожували - їй погрожували арештом і тим, що заберуть її дітей", - повідомила Радіна.

У Світлани Тихановської двоє дітей: десятирічний син і чотирирічна дочка. За словами Наталії Радіної, діти зараз у безпеці, їх супроводжує бабуся.

У середині червня, після того, як Світлана Тихановська почала збирати підписи, щоб замість свого чоловіка, блогера Сергія Тихановського, зареєструватися кандидаткою у президенти Білорусі, на адресу її та її дітей надійшли погрози. Однак вона вирішила не знімати свою кандидатуру. Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.

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Кандидатами на виборах президента Білорусі офіційно зареєстровано п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, ексдепутатка Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв і глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Банкіру Віктору Бабарику відмовили в реєстрації, пояснивши відмову невідповідностями в декларації про доходи та його майно, а також участю іноземної організації в його виборчій кампанії. Першому директору "Парку високих технологій" Валерію Цепкалу Центрвиборчком Білорусі вказав на відсутність 100 тисяч достовірних підписів за його висунення, а також на невідповідність декларації про доходи дружини Цепкала фактичним відомостям.

Штаби не допущених до виборів Віктора Бабарика та Валерія Цепкала 16 липня виступили з заявою, що працюватимуть разом зі Світланою Тихановською. Вони відмовляються від бойкоту і закликають білорусів проголосувати 9 серпня.