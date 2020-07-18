Білоруська команда відмовилася їхати на гру КВН в окупований Крим, у МЗС відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відреагував на відмову білоруської команди “КВН” виступати у грі чвертьфіналу, яка має пройти в окупованому РФ Криму, пише УНН з посиланням на його повідомлення у Twitter та на матеріал білоруської редакції “Радіо Свобода”.
Команда “Дзеці Цьюрынга” з Білоруського держуніверситету не братиме участь у чвертьфіналі ліги “КВН”, оскільки ігри проведуть в окупованому Криму.
Учасники команди, які є студентами Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами, які були озвучені у відеоповідомленні, опублікованому на їхній сторінці у мережі “Вконтакте”. Перше — світ все ще переживає коронавірусну епідемію.
Друга причина — статус Криму. Капітан команди заявив, що Білорусь “дотримується нейтралітету у питаннях приналежності півострова”. Команда вважає шлях до Криму через РФ неприйнятним, а потрапити на турнір територією України через пандемію COVID-19 неможливо.
Третя причина — хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда поїде до окупованого Криму через Російську Федерацію.
Український дипломат у Twitter зазначив, що: “А чого туди їздити, якщо там окупанти перетворили рай на пекло? Ні відпочинку, ні виступів, ще й потім проблеми в Україні і державах ЄС. Друзі з Білорусі вибрали свободу і гідність і дружбу з Україною, замість грошей, поневірянь і принижень від того, хто їм добра не зичить”.