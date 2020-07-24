У Білорусі опозиціонера Тіхановського заарештували ще на 15 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Суд у Могильові заарештував білоруського блогера Сергія Тіхановського - одного із політичних опонентів президента Олександра Лукашенка, ще на 15 діб. Його звинуватили в організації акцій, які грубо порушують громадський порядок, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Повідомляється, що мова йде про пікет 27 травня, коли був організований збір підписів за дружину блогера, кандидата у президенти Світлану Тіхановську.
За версією слідства, блогер висловлював невдоволення владою, кричав "Зупини таргана" і "Хай живе Білорусь". Тіхановский провини не визнав. Він заявив, що не був готовий до суду, оскільки дізнався про нього, тільки коли його вивели з камери.
Зазначається, що Тіхановський попросив перенести процес на інший день. Однак клопотання було відхилено.
Раніше Тіхановський отримав 15 діб арешту за непокору міліції на пікеті у місті Гродно.
Нагадаємо, у середині червня Світлана Тіхановська почала збирати підписи, щоб замість свого чоловіка зареєструватися кандидатом у президенти Білорусі через те, що альтернативних кандидатів ЦВК відмовилася реєструвати.
Кандидатами на виборах президента Білорусі офіційно зареєстровано п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, Світлана Тіхановська, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв і глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.