Тихановская записала новое видеообращение в день рождения мужа

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84179 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102123 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127034 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107525 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127560 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101307 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Тихановская записала новое видеообращение в день рождения мужа

Тихановская записала новое видеообращение в день рождения мужа

Киев  •  УНН

 • 14784 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выпустила новое обращение в день рождения своего мужа Сергея Тихановского. Видео опубликовано сегодня, передает УНН.

“Сегодня, 18 августа, день рождения моего мужа Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьёй, в кругу друзей. Он будет встречать его в тюрьме. Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтоб он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства”, — сказала Тихановская.

Она также заявила, что госСМИ в нарушение закона “дают ложную информацию, даже без решения суда называют людей виновными”.

“Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек всё контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов и выбор. Мой муж Сергей Тихановский просит, чтоб я передала вам его слова: он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтоб вы не сидели, а сделали всё, чтоб жить в стране для жизни”, — подчеркнула политик.

Как сообщал УНН, в Беларуси арестовали белорусского блогера Сергея Тихановского — одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко. Его обвинили в организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок.

Его жена Светлана вскоре после выборов покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

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