Тихановская записала новое видеообращение в день рождения мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выпустила новое обращение в день рождения своего мужа Сергея Тихановского. Видео опубликовано сегодня, передает УНН.
“Сегодня, 18 августа, день рождения моего мужа Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьёй, в кругу друзей. Он будет встречать его в тюрьме. Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтоб он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства”, — сказала Тихановская.
Она также заявила, что госСМИ в нарушение закона “дают ложную информацию, даже без решения суда называют людей виновными”.
“Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек всё контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов и выбор. Мой муж Сергей Тихановский просит, чтоб я передала вам его слова: он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтоб вы не сидели, а сделали всё, чтоб жить в стране для жизни”, — подчеркнула политик.
Как сообщал УНН, в Беларуси арестовали белорусского блогера Сергея Тихановского — одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко. Его обвинили в организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок.
Его жена Светлана вскоре после выборов покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.