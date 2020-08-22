Голова профспілки гірників України відповів Лукашенку: Штрейкбрехерів не буде

“Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на агрокомбінат „Дзержинський“ дозволив собі погрожувати страйкарям тим, що на робочі місця протестуючих приїдуть „безробітні шахтарі з України“... Шахтарі — одна із самих солідарних каст у світі. Запевняю, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі, щоб виступити в якості штрейкбрехерів (Штрейкбрехером називають людину, яка працює, незважаючи на страйк, відмовляється брати участь в бастуванні — ред.)”, — заявив Волинець.

Від імені незалежної профспілки гірників України Волинець звернувся до білоруських колег зі словами підтримки та вимагає від Олександра Лукашенко “не згадувати славетне ім’я волелюбних українських гірників у своїх політичних інтересах”.

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Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

Після цього в Білорусі почалися протести, зокрема 20 серпня в центрі Мінська зібралися близько 20 тис. осіб.

Як раніше повідомлялося в УНН, станом на 14 серпня було затримано близько 6,7 тис. осіб.