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Голова профспілки гірників України відповів Лукашенку: Штрейкбрехерів не буде

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець відреагував на слова президента Білорусі Олександра Лукашенка, що білоруських страйкарів на “Беларуськалии” замінять “безробітними шахтарями з України”. Відповідну реакцію Волинець висловив під час свого відеозвернення, передає УНН.

Голова профспілки гірників України відповів Лукашенку: Штрейкбрехерів не буде

“Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на агрокомбінат „Дзержинський“ дозволив собі погрожувати страйкарям тим, що на робочі місця протестуючих приїдуть „безробітні шахтарі з України“... Шахтарі — одна із самих солідарних каст у світі. Запевняю, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі, щоб виступити в якості штрейкбрехерів (Штрейкбрехером називають людину, яка працює, незважаючи на страйк, відмовляється брати участь в бастуванні — ред.)”, — заявив Волинець.

Від імені незалежної профспілки гірників України Волинець звернувся до білоруських колег зі словами підтримки та вимагає від Олександра Лукашенко “не згадувати славетне ім’я волелюбних українських гірників у своїх політичних інтересах”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко публічно принизив Україну: МЗС опрацьовує опції з реагування

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

Після цього в Білорусі почалися протести, зокрема 20 серпня в центрі Мінська зібралися близько 20 тис. осіб.

Як раніше повідомлялося в УНН, станом на 14 серпня було затримано близько 6,7 тис. осіб.

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