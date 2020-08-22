Глава профсоюза горняков Украины ответил Лукашенко: штрейкбрехеров не будет

“Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат „Дзержинский“ позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут „безработные шахтеры из Украины“ ... Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров (штрейкбрехерами называют человека, который работает, несмотря на забастовку, отказывается участвовать в страйке — ред.)”, — заявил Волынец.
От имени независимого профсоюза горняков Украины Волынец обратился к белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Александра Лукашенко “не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах”.
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Напомним, в Беларусь 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей.
После этого в Беларуси начались протесты, в том числе 20 августа в центре Минска собрались около 20 тыс. человек.
Как ранее сообщалось в УНН, по состоянию на 14 августа были задержаны около 6,7 тыс. человек.