Страйком "Білоруськалію": активіст через кватирку у вбиральні КДБ втік в Україну

"Дмитро Куделевіч повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділ. Там він попросився до вбиральні і через відкриту кватирку йому вдалося втекти. Під час затримання він встиг кинути ключі від автомобіля в салон, а в кишені залишився комплект від автомобіля подружжя, які і забрали "чекісти". За непідтвердженою інформацією, він зараз перебуває в Україні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

Після цього в Білорусі почалися протести, зокрема 20 серпня в центрі Мінська зібралися близько 20 тис. осіб.

Як раніше повідомлялося в УНН, станом на 14 серпня було затримано близько 6,7 тис. осіб.