Протесты в Беларуси: в центре Минска собралось около 20 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Около 20 тысяч человек собрались на Майдане Независимости в Минске. Люди скандируют "Да здравствует Беларусь", передает УНН со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
"Около 20 тысяч человек собрались на Майдане Независимости в Минске около 20:00. У памятника Ленину "бесплатный микрофон": говорить может каждый", - говорится в сообщении.
Также начались выступления с мегафоном, люди скандируют "Да здравствует Беларусь"
Кроме того, на митинг в Боровлянах перед зданием сельсовета собрались полтысячи человек. Светлана Тихановская официально победила на 22 избирательных участках в Боровлянах.
Сегодня жители призвали сельсовет появиться на митинг и потребовали положить конец насилию со стороны полиции, провести новые справедливые выборы, отставку президента и обеспечить работу органов местного самоуправления.
"Заместитель главы сельского совета Сергей Кандрашин заявил, что выборы состоялись, что на территории сельского совета задержаний не было, но отметил, что необходимо расследование фактов насилия. Затем он начал говорить о местных проблемах, люди не согласились, и он ушел под слова "Позор!", - отмечается в сообщении.
Напомним, генпрокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в связи с деятельностью Координационного совета оппозиции по подозрению в "захвате власти".