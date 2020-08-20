Протести у Білорусі: в центрі Мінська зібралося близько 20 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Близько 20 тисяч людей зібралися на Майдані Незалежності в Мінську. Люди скандують "Хай живе Білорусь", передає УНН з посиланням на білоруську службу “Радіо Свобода”.
"Близько 20 тисяч людей зібралися на Майдані Незалежності в Мінську близько 20:00. Біля пам'ятника Леніну "безкоштовний мікрофон": говорити може кожен", - йдеться в повідомленні.
Також розпочалися виступи з мегафоном, люди скандують "Хай живе Білорусь"
Окрім того, на мітинг в Боровлянах перед будівлею сільради зібралися півтисячі людей. Світлана Тіхановська офіційно перемогла на 22 виборчих дільницях в Боровлянах.
Сьогодні жителі закликали сільрада з'явитися на мітинг і зажадали покласти край насильству з боку поліції, провести нові справедливі вибори, відставку президента і забезпечити роботу органів місцевого самоврядування.
"Заступник голови сільської ради Сергій Кандрашін заявив, що вибори відбулися, що на території сільської ради затримань не було, але зазначив, що необхідно розслідування фактів насильства. Потім він почав говорити про місцеві проблеми, люди не погодилися, і він пішов під словами "Ганьба!", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, генпрокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу в зв’язку з діяльністю Координаційної ради опозиції за підозрою в “захопленні влади”.