Стачком "Беларуськалия": активист через форточку в туалете КГБ бежал в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Белорусский активист Дмитрий Куделевич, который был задержан КГБ страны, бежал через форточку в туалете. По неподтвержденной информации, он сейчас находится в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал стачкома ОАО "Беларуськалий".
“Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты. По непотверждённой информации он сейчас находится в Украине”, - сказано в сообщении.
Напомним, в Беларусь 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
После этого в Беларуси начались протесты, в том числе 20 августа в центре Минска собрались около 20 тыс. человек.
Как ранее сообщалось в УНН, по состоянию на 14 августа были задержаны около 6,7 тыс. человек.