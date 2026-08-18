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The Washington Post

Таяние вечной мерзлоты угрожает обрушением скалы над швейцарской деревней

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Над деревней Кандерштег нависла угроза оползня из-за нестабильной скалы Шпитце-Штай, состояние которой ухудшается из-за таяния вечной мерзлоты. Жители не боятся, поскольку власти приняли превентивные меры.

Таяние вечной мерзлоты угрожает обрушением скалы над швейцарской деревней

Над швейцарской деревней Кандерштег нависла угроза масштабного оползня из-за нестабильного горного образования Шпитце-Штай, состояние которого ухудшается на фоне таяния вечной мерзлоты и изменения динамики ледников. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В Кандерштеге, расположенном в кантоне Берн, проживает около 1300 человек. Горное образование Шпитце-Штай расположено над деревней и может вызвать значительный оползень в долину.

Ученые связывают рост риска таких явлений с повышением температуры. Вечная мерзлота содержит замерзший грунт и горные породы, которые помогают стабилизировать горные склоны. Когда лед тает, породы теряют часть этой опоры.

В горах и среди неуплотненных обломков много льда. Когда этот лед тает, он действует как цемент. Эти горные склоны будут становиться все более нестабильными

— сказал Маркус Штоффель, профессор климатических изменений и природных рисков Женевского университета.

Альпы сталкиваются со все большими рисками

В мае 2025 года масштабный оползень произошел в соседней долине Лёченталь. Большая масса камней и льда сошла с горы и накрыла значительную часть деревни Блаттен, которую до этого эвакуировали из-за угрозы обвала.

Жители Кандерштега подчеркивают, что их ситуация отличается от той, что была в Блаттене. По их словам, власти заранее приняли необходимые меры, а падение камней со Шпитце-Штай наблюдают уже много лет.

Вы знаете, что это происходит, но не боитесь

— сказала жительница Кандерштега Бригитте Юни, добавив, что власти приняли все возможные меры предосторожности.

Другой местный житель Рудольф Ислер также заявил, что не считает ситуацию непосредственной угрозой для деревни.

Это не тот случай, что в Блаттене. Это другая ситуация. Мы не боимся скалы Шпитце-Штай. Мы уже много лет видим, как оттуда падают камни. Проблема здесь заключается в глобальном потеплении и повышении температуры

— сказал Ислер.

37-этажный небоскреб в Нью-Йорке оказался под угрозой обрушения, район эвакуирован08.07.26, 03:05 • 4202 просмотра

Степан Гафтко

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