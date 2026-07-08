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37-этажный небоскреб в Нью-Йорке оказался под угрозой обрушения, район эвакуирован

Киев • УНН

 • 354 просмотра

В Нью-Йорке эвакуировали 37-этажный небоскреб из-за угрозы частичного обрушения. Несущие колонны на 17-м и 21-м этажах деформировались, здание продолжает двигаться.

37-этажный небоскреб в Нью-Йорке оказался под угрозой обрушения, район эвакуирован

В центре Нью-Йорка эвакуировали людей из 37-этажного небоскреба и соседних зданий из-за угрозы частичного обрушения конструкции. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Речь идет о бывшей штаб-квартире компании Pfizer на Манхэттене, которую переоборудуют под жилой комплекс. По данным властей, здание начало смещаться, а несущие колонны на 17-м и 21-м этажах деформировались.

Начальник пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито заявил, что конструкция продолжает двигаться.

Это очень серьезная ситуация, потому что стальные балки начали изгибаться и прогибаться под весом. Мы эвакуировали здание и прилегающие сооружения. Здание продолжает двигаться

– сказал он.

Район перекрыт, угрозу оценивают ежеминутно

Из-за опасности полиция перекрыла улицы вокруг здания, а на месте работают пожарные, медики и другие экстренные службы. По словам представителя полиции, существует "высокая вероятность" того, что часть конструкции может упасть на улицу.

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В то же время Эспозито отметил, что из-за стального каркаса не ожидается полного разрушения здания, а вероятным является локальное обрушение отдельных конструкций.

Мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани сообщил, что здание остается нестабильным, а его состояние оценивают в режиме реального времени. Причину деформации конструкций пока не установили.

По данным застройщика MetroLoft, пострадавших нет, а Департамент строительства Нью-Йорка сообщил, что обломки с здания не падали. В то же время ведомство уже подало жалобу на застройщика, обвинив его в выполнении работ, выходивших за пределы утвержденного проекта.

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Степан Гафтко

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