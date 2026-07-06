В Индии сильные дожди вызвали обвал зданий и гибель людей, среди которых дети
Киев • УНН
В пригороде Мумбаи из-за сильных дождей обрушились здания, погибли пятеро детей и женщина. В городе закрыли школы, нарушено транспортное сообщение.
По меньшей мере шесть человек, среди которых пятеро детей, погибли после обрушения группы зданий в восточном пригороде индийского Мумбаи в воскресенье. Это очередные жертвы сильных дождей, которые нарушили транспортное сообщение и привели к закрытию школ в городе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Дома обрушились из-за сильных дождей. Погибли пятеро детей и одна женщина.
В понедельник Индийский метеорологический департамент (IMD) объявил "красный" уровень опасности для районов Мумбаи, Тхане и Райгад.
Сильные муссонные дожди нарушили работу транспорта и вынудили закрыть школы в финансовой столице Индии. Ливень также вызвал оползни вдоль скоростной автомагистрали между Мумбаи и соседним Пуне. Ее закрыли, а движение транспорта между городами было парализовано. Кроме того, непогода повлияла на авиаперевозки и движение поездов дальнего следования.
В Мумбаи выпало более 100 мм осадков, а в некоторых районах – до 161 мм. Это месячная норма осадков для многих европейских городов.
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