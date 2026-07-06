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По меньшей мере 19 человек погибли из-за аномальной жары в американском штате Нью-Джерси

Киев • УНН

 • 852 просмотра

В штате Нью-Джерси из-за аномальной жары погибли по меньшей мере 19 человек. Большинство смертей произошло среди людей, которых нашли в домах без кондиционеров.

По меньшей мере 19 человек погибли из-за аномальной жары в американском штате Нью-Джерси

По меньшей мере 19 человек погибли в штате Нью-Джерси из-за нескольких дней аномальной жары, вызванной так называемым тепловым куполом, который накрыл центральную и восточную части США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам комиссара здравоохранения штата Рейнарда Вашингтона, большинство смертей произошло среди людей, которых нашли в домах без кондиционеров. Некоторые погибшие находились возле своих домов, на улице или в припаркованных автомобилях.

К сожалению, многих из этих людей нашли в домах без кондиционеров. Кто-то был возле своих домов, некоторые – на улице, а некоторые – даже в припаркованных автомобилях

– сказал Вашингтон.

В нескольких городах зафиксировали рекордные температуры

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл назвала нынешнюю волну жары самой сильной за последние более 14 лет.

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По данным метеорологов, в четверг в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке температура достигла 40°C, побив рекорд 38,3°C, установленный в 1966 году. В Ньюарке воздух прогрелся до 40,5°C, в Трентоне – до 38,3°C, а в Атлантик-Сити температура поднималась до 39,4°C.

Специалисты отмечают, что тепловой купол соединил экстремальную жару с высокой влажностью, а ночные температуры оставались чрезвычайно высокими – около 27°C, из-за чего организм людей не успевал восстанавливаться после дневного перегрева.

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Степан Гафтко

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