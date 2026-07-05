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В Европе масштабные лесные пожары уничтожили более 17 тысяч гектаров земли

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Лесные пожары во Франции, Испании и Португалии опустошили более 17 000 гектаров земли из-за продолжительной жары. В воскресенье сотни пожарных продолжают борьбу с огнем, температура достигает 40°C.

В Европе масштабные лесные пожары уничтожили более 17 тысяч гектаров земли

Последние лесные пожары на территории Франции, Испании и Португалии опустошили уже более 17 тысяч гектаров земли на фоне продолжительной жары в регионе. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

В воскресенье, 5 июля, сотни пожарных продолжают бороться с лесными пожарами во Франции, Испании и Португалии, а температура в охваченной жарой Европе снова повысилась.

Последние лесные пожары уже опустошили более 17 000 гектаров земли – вдвое больше, чем Манхэттен (район Нью-Йорка) – в трех странах, где температура в некоторых местах, по прогнозам, в воскресенье ожидается до 40ºC.

Отмечается, что пожар возле северо-восточного побережья Коста-Брава в Испании опустошил более 2 200 гектаров земли.

Тем временем почти 600 французских пожарных были мобилизованы для сдерживания лесного пожара, который охватил более 1 000 гектаров на склоне горы Тревиллах, что примерно в 36 километрах к востоку от южного города Перпиньян.

Еще 300 французских пожарных борются с очередным лесным пожаром в горном районе юго-восточного департамента Дром.

В Португалии службы экстренной помощи заявили, что им удалось взять под контроль 80% лесного пожара, который опустошил около 13 000 гектаров лесов и кустарников на севере страны.

Испания и Италия отправили подкрепление и самолеты с водой после того, как Португалия обратилась за помощью в борьбе с пожаром, в результате которого пострадали девять человек.

По словам группы ученых международной инициативы World Weather Attribution, в этом году в мае и июне Западная Европа уже пережила волны жары, которые были бы "практически невозможными" без изменения климата.

На юге Франции пожарные борются с лесным пожаром после волны жары02.07.26, 11:33 • 3811 просмотров

Ольга Розгон

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