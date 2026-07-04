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Жара сорвала празднование Дня Независимости США в нескольких штатах

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Из-за экстремальной жары в США отменили десятки парадов и фейерверков. Температура в Вашингтоне достигла 38 градусов по Цельсию.

Жара сорвала празднование Дня Независимости США в нескольких штатах

Экстремальная жара сорвала празднование Дня Независимости в центральной и восточной частях США. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что из-за погодных условий власти были вынуждены отменить десятки парадов, концертов и фейерверков.

Среди мероприятий, сорванных изнуряющей жарой, была Большая ярмарка американских штатов на Национальной аллее в Вашингтоне, центральное мероприятие, запланированное президентом Дональдом Трампом в рамках празднования 250-летия страны

- пишет издание.

Указывается, что ярмарка была закрыта, поскольку температура достигла 38 градусов по Цельсию. Также организаторы парада ко Дню Независимости Службы национальных парков в Вашингтоне объявили об отмене ежегодного мероприятия по соображениям безопасности.

Праздничные мероприятия из-за жары также были отменены в таких крупных городах, как Филадельфия и Бостон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем независимости, подчеркнув общие ценности свободы. Он поблагодарил Вашингтон за военную поддержку в противостоянии российской агрессии.

У Трампа готовят рекордный салют к 250-летию США на фоне предупреждений об опасном загрязнении воздуха04.07.26, 14:59 • 3924 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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