У Трампа готовят рекордный салют к 250-летию США на фоне предупреждений об опасном загрязнении воздуха

$44.8051.08
ukenru
Эксклюзив
12:36 • 1754 просмотра
Как правильно использовать SPF летом и защитить кожу от солнца
12:14 • 5374 просмотра
Полиция разыскала водителя кроссовера из-за вероятной роли в ДТП на Николаевщине с 12 погибшимиPhotoVideo
09:46 • 9692 просмотра
"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки
4 июля, 07:08 • 16370 просмотра
Украинские атаки вывели из строя 42,74% нефтепереработки рфPhoto
3 июля, 20:28 • 27834 просмотра
В Сумах умер тяжело раненый в результате авиаудара человек, число жертв возросло до четырех
3 июля, 19:02 • 46008 просмотра
Украинский национальный пантеон будет в составе заповедника «Киево-Печерская лавра» — решение правительства
3 июля, 15:56 • 42232 просмотра
Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики
Эксклюзив
3 июля, 15:00 • 44102 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 56199 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
3 июля, 12:19 • 34187 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4м/с
41%
742мм
Популярные новости
Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW4 июля, 03:35 • 16137 просмотра
Ракетный удар по Одесской области: повреждены склады с продуктами, двое пострадавшихPhoto4 июля, 04:47 • 5912 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 13894 просмотра
Масштабная утечка нефтепродуктов в Кирилловское озеро произошла из-за атаки рф, продолжается очистка4 июля, 07:00 • 13092 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 10130 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 28700 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 56199 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 47914 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 54753 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 62078 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Крым
Николаевская область
Соединённые Штаты
Керчь
Джанкой
Реклама
УНН Lite
В окружении Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto11:11 • 3380 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 10151 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 13912 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 25013 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 52826 просмотра
Актуальное
The New York Times
Фильм
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

У Трампа готовят рекордный салют к 250-летию США на фоне предупреждений об опасном загрязнении воздуха

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Планируется запустить более 850 тысяч фейерверков, что превышает прошлогодние 7 тысяч. Ученые предупреждают об опасном загрязнении воздуха и рисках для здоровья.

У Трампа готовят рекордный салют к 250-летию США на фоне предупреждений об опасном загрязнении воздуха

К празднованию 250-летия независимости США в Вашингтоне планируют запустить более 850 тысяч фейерверков – это станет крупнейшим пиротехническим шоу в истории страны. В то же время ученые и специалисты Службы национальных парков США (NPS) предупреждают, что масштабный салют может вызвать резкое ухудшение качества воздуха и повысить риски для здоровья людей и окружающей среды. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Рекордный салют к 250-летию США

Вечером 4 июля Национальная служба парков планирует запустить более 850 тысяч фейерверков над столицей США. Для сравнения, в прошлом году во время празднования Дня независимости в Вашингтоне использовали около 7 тысяч пиротехнических изделий.

Праздничные фейерверки будут запускать не только над Национальной аллеей, но и с восьми барж на реке Потомак и из Западного Потомакского парка.

Предупреждение об опасном загрязнении воздуха

Как пишет издание, внутренние документы NPS свидетельствуют, что после салюта уровень мелкодисперсной пыли может достичь опасных показателей.

В предварительном анализе качества воздуха, подготовленном в мае, рекомендуется избегать длительного пребывания на улице после запуска фейерверков, а также использовать респираторы класса N95 для защиты от мелких частиц.

В то же время Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявило, что не отвечает за мониторинг влияния праздничного салюта на качество воздуха.

Ученые прогнозируют резкое ухудшение качества воздуха

Исследователи отмечают, что фейерверки выбрасывают в воздух огромное количество мелкодисперсной пыли, которая может проникать глубоко в легкие и даже попадать в кровеносную систему.

Во время исследования праздничного салюта в Нью-Йорке в 2023 году концентрация таких частиц в некоторых районах возросла более чем до 3 тысяч микрограммов на кубический метр. Для сравнения, суточная норма EPA составляет 35 микрограммов.

Эксперты считают, что нынешнее шоу в Вашингтоне может стать уникальной возможностью исследовать последствия столь масштабного использования пиротехники.

Загрязнение может затронуть реку Потомак и дикую природу

Помимо загрязнения воздуха, ученые предупреждают о возможном негативном влиянии на окружающую среду. Вместе с остатками фейерверков в реку Потомак могут попасть перхлораты и тяжелые металлы, которые используются для создания ярких цветов.

Из-за засухи, которая продолжается в регионе, эти вещества могут дольше оставаться в воде.

Особое беспокойство вызывает влияние на молодых рыб, земноводных и скоп – хищных птиц, у которых сейчас продолжается сезон размножения. Громкие взрывы могут заставить взрослых птиц покинуть гнезда, что создает угрозу для птенцов.

Фейерверки несут риски для здоровья людей

По словам экспертов, в настоящее время не хватает масштабных исследований о влиянии праздничных салютов на количество госпитализаций из-за астмы или сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время медики подчеркивают, что люди с заболеваниями дыхательной системы могут особенно остро реагировать на резкое ухудшение качества воздуха.

Американская ассоциация легких подчеркивает, что увеличение масштабов пиротехнических шоу автоматически означает рост рисков для здоровья.

Эксперты советуют избегать дыма и использовать респираторы

Специалисты рекомендуют наблюдать за фейерверками с большего расстояния, по возможности оставаться в помещении с закрытыми окнами, пользоваться очистителями воздуха и респираторами N95.

Особенно осторожными советуют быть людям с астмой, хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, ведь даже кратковременное воздействие продуктов горения может ухудшить их состояние.

Трамп на старте празднований 250-летия США на фоне Рашмора обрушился с критикой на "коммунизм" - NYT04.07.26, 13:34 • 2284 просмотра

Андрей Тимощенков

Новости Мира