У Трампа готовят рекордный салют к 250-летию США на фоне предупреждений об опасном загрязнении воздуха

К празднованию 250-летия независимости США в Вашингтоне планируют запустить более 850 тысяч фейерверков – это станет крупнейшим пиротехническим шоу в истории страны. В то же время ученые и специалисты Службы национальных парков США (NPS) предупреждают, что масштабный салют может вызвать резкое ухудшение качества воздуха и повысить риски для здоровья людей и окружающей среды. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Рекордный салют к 250-летию США

Вечером 4 июля Национальная служба парков планирует запустить более 850 тысяч фейерверков над столицей США. Для сравнения, в прошлом году во время празднования Дня независимости в Вашингтоне использовали около 7 тысяч пиротехнических изделий.

Праздничные фейерверки будут запускать не только над Национальной аллеей, но и с восьми барж на реке Потомак и из Западного Потомакского парка.

Предупреждение об опасном загрязнении воздуха

Как пишет издание, внутренние документы NPS свидетельствуют, что после салюта уровень мелкодисперсной пыли может достичь опасных показателей.

В предварительном анализе качества воздуха, подготовленном в мае, рекомендуется избегать длительного пребывания на улице после запуска фейерверков, а также использовать респираторы класса N95 для защиты от мелких частиц.

В то же время Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявило, что не отвечает за мониторинг влияния праздничного салюта на качество воздуха.

Ученые прогнозируют резкое ухудшение качества воздуха

Исследователи отмечают, что фейерверки выбрасывают в воздух огромное количество мелкодисперсной пыли, которая может проникать глубоко в легкие и даже попадать в кровеносную систему.

Во время исследования праздничного салюта в Нью-Йорке в 2023 году концентрация таких частиц в некоторых районах возросла более чем до 3 тысяч микрограммов на кубический метр. Для сравнения, суточная норма EPA составляет 35 микрограммов.

Эксперты считают, что нынешнее шоу в Вашингтоне может стать уникальной возможностью исследовать последствия столь масштабного использования пиротехники.

Загрязнение может затронуть реку Потомак и дикую природу

Помимо загрязнения воздуха, ученые предупреждают о возможном негативном влиянии на окружающую среду. Вместе с остатками фейерверков в реку Потомак могут попасть перхлораты и тяжелые металлы, которые используются для создания ярких цветов.

Из-за засухи, которая продолжается в регионе, эти вещества могут дольше оставаться в воде.

Особое беспокойство вызывает влияние на молодых рыб, земноводных и скоп – хищных птиц, у которых сейчас продолжается сезон размножения. Громкие взрывы могут заставить взрослых птиц покинуть гнезда, что создает угрозу для птенцов.

Фейерверки несут риски для здоровья людей

По словам экспертов, в настоящее время не хватает масштабных исследований о влиянии праздничных салютов на количество госпитализаций из-за астмы или сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время медики подчеркивают, что люди с заболеваниями дыхательной системы могут особенно остро реагировать на резкое ухудшение качества воздуха.

Американская ассоциация легких подчеркивает, что увеличение масштабов пиротехнических шоу автоматически означает рост рисков для здоровья.

Эксперты советуют избегать дыма и использовать респираторы

Специалисты рекомендуют наблюдать за фейерверками с большего расстояния, по возможности оставаться в помещении с закрытыми окнами, пользоваться очистителями воздуха и респираторами N95.

Особенно осторожными советуют быть людям с астмой, хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, ведь даже кратковременное воздействие продуктов горения может ухудшить их состояние.

Трамп на старте празднований 250-летия США на фоне Рашмора обрушился с критикой на "коммунизм" - NYT