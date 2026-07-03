Венесуэла создала фонд восстановления после землетрясений

$44.800.0351.080.10
ukenru
Эксклюзив
15:00 • 1650 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
12:42 • 13765 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
12:19 • 16529 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
10:57 • 17757 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 34862 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
3 июля, 07:10 • 31632 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
3 июля, 07:01 • 28380 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 28456 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 35746 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
2 июля, 16:41 • 41359 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
90%
745мм
Популярные новости
В Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона3 июля, 07:31 • 21625 просмотра
Во Львове задержали российского "крота" за попытку диверсии на оборонном предприятииPhoto3 июля, 09:24 • 11224 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 25165 просмотра
Киев и область перевели на экстренные отключения света11:05 • 15852 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа12:00 • 8312 просмотра
публикации
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
12:42 • 13770 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 25216 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 34865 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 47491 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 56393 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Парагвай
Мексика
Канада
Реклама
УНН Lite
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа12:00 • 8342 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 43020 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 87817 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 120701 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 133104 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Венесуэла создала фонд восстановления после землетрясений

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Венесуэла создала фонд в 200 млн долларов для восстановления пострадавших от землетрясений регионов. В результате стихии погибли по меньшей мере 2595 человек, тысячи пропали без вести.

Венесуэла создала фонд восстановления после землетрясений
Фото: Últimas Noticias / Miguel Medina

Венесуэла создает фонд на общую сумму 200 миллионов долларов США для помощи в восстановлении тех частей страны, которые пострадали от двух мощных землетрясений на прошлой неделе, унесших жизни по меньшей мере 2595 человек, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Исполняющая обязанности президента Делси Родригес сообщила журналистам в четверг вечером, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит средства.

В Банке развития Латинской Америки также был открыт счет для международных пожертвований, и эти деньги также предназначены прежде всего для восстановления.

Родригес сообщила, что по меньшей мере 189 зданий были полностью разрушены и по меньшей мере 855 повреждены в результате землетрясений 24 июня. Среди пострадавших зданий были больницы; также были повреждены мосты и дороги.

По последним официальным данным, по меньшей мере 2295 человек погибли в результате землетрясений, более 11 000 получили ранения. Тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

В то же время, как отмечает BBC, выжившего мужчину спасли после восьми дней пребывания под завалами здания, обрушившегося после двух землетрясений в Венесуэле. Спасателям удалось освободить Эрнана Хила более чем через 100 часов после того, как его нашли под 140 тоннами завалов. 

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес посетила Хила в больнице в четверг, назвав его "живым чудом" в видео, распространенном в социальных сетях.

В штате Ла-Гуайра на побережье, который больше всего пострадал от стихии, почти все представители местных властей погибли в результате стихийного бедствия. "Ситуация драматична", – сказала Родригес.

В то же время она отвергла критику относительно того, что государственная власть потерпела неудачу в ликвидации последствий стихийного бедствия. Тысячи военнослужащих и гражданских волонтеров участвовали в спасательных работах, сказала она.

По ее словам, ложная информация была намеренно распространена, чтобы посеять еще больший хаос, в частности с помощью фейковых предупреждений о цунами. Авторы этих ложных сообщений уже были установлены, сказала Родригес, не предоставляя подробностей.

По официальным данным, после двойного землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 было 862 афтершока. Их частота и сила уменьшались, но риск еще одного сильного землетрясения не исключается.

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2200 человек01.07.26, 22:51 • 4968 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира