Венесуэла создала фонд восстановления после землетрясений

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Венесуэла создает фонд на общую сумму 200 миллионов долларов США для помощи в восстановлении тех частей страны, которые пострадали от двух мощных землетрясений на прошлой неделе, унесших жизни по меньшей мере 2595 человек, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Исполняющая обязанности президента Делси Родригес сообщила журналистам в четверг вечером, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит средства.

В Банке развития Латинской Америки также был открыт счет для международных пожертвований, и эти деньги также предназначены прежде всего для восстановления.

Родригес сообщила, что по меньшей мере 189 зданий были полностью разрушены и по меньшей мере 855 повреждены в результате землетрясений 24 июня. Среди пострадавших зданий были больницы; также были повреждены мосты и дороги.

По последним официальным данным, по меньшей мере 2295 человек погибли в результате землетрясений, более 11 000 получили ранения. Тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

В то же время, как отмечает BBC, выжившего мужчину спасли после восьми дней пребывания под завалами здания, обрушившегося после двух землетрясений в Венесуэле. Спасателям удалось освободить Эрнана Хила более чем через 100 часов после того, как его нашли под 140 тоннами завалов.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес посетила Хила в больнице в четверг, назвав его "живым чудом" в видео, распространенном в социальных сетях.

В штате Ла-Гуайра на побережье, который больше всего пострадал от стихии, почти все представители местных властей погибли в результате стихийного бедствия. "Ситуация драматична", – сказала Родригес.

В то же время она отвергла критику относительно того, что государственная власть потерпела неудачу в ликвидации последствий стихийного бедствия. Тысячи военнослужащих и гражданских волонтеров участвовали в спасательных работах, сказала она.

По ее словам, ложная информация была намеренно распространена, чтобы посеять еще больший хаос, в частности с помощью фейковых предупреждений о цунами. Авторы этих ложных сообщений уже были установлены, сказала Родригес, не предоставляя подробностей.

По официальным данным, после двойного землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 было 862 афтершока. Их частота и сила уменьшались, но риск еще одного сильного землетрясения не исключается.

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2200 человек