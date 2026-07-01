Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2200 человек

Власти Венесуэлы заявили, что число погибших после двух мощных землетрясений достигло более 2200 человек, еще более 11 тыс. получили ранения, передает УНН со ссылкой на AP.

Почти через неделю после того, как два мощных землетрясения опустошили карибское побережье страны, власти в среду заявили, что более 2200 человек погибли и более 11 000 получили ранения - пишет издание.

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СМИ добавляет, что легендарная спасательная бригада Мексики "Topos Azteca" уже направляется в Венесуэлу.

Основанная после разрушительного землетрясения в Мехико 1985 года, некоммерческая бригада работает независимо и заслужила международную репутацию благодаря участию в крупных катастрофах в стране и за рубежом.

Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в Венесуэле