Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в Венесуэле

В РФ из-за топливного кризиса могут вернуть бензин «Евро-2», запрещенный еще в 2013 году

В РФ из-за топливного кризиса могут вернуть бензин «Евро-2», запрещенный еще в 2013 году

В РФ из-за топливного кризиса могут вернуть бензин «Евро-2», запрещенный еще в 2013 году

В РФ из-за топливного кризиса могут вернуть бензин «Евро-2», запрещенный еще в 2013 году