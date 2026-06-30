Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в Венесуэле
Киев • УНН
После мощных землетрясений в Венесуэле 43 251 человек до сих пор считается пропавшим без вести. Число погибших составляет 1719 человек, более 5000 ранено.
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после мощных землетрясений в Венесуэле, которые уже унесли жизни 1719 человек, со ссылкой на данные специализированного сайта сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Согласно обновленной информации на веб-сайте, посвященном пропавшим без вести после землетрясений, сообщается, что "до сих пор нет контакта" с 43 251 человеком, который считается пропавшим без вести.
Количество пропавших без вести уменьшилось со вчерашнего дня, когда оно составляло около 46 000.
Сайт позволяет людям делиться информацией и последним местонахождением своих близких в надежде помочь поисково-спасательным операциям по всей стране.
Ожидается, что количество людей, погибших в результате землетрясений на прошлой неделе, возрастет, на фоне того, как ООН накануне предупредила, что готовится к 10 000 смертей.
Хорхе Родригес, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, заявил прошлой ночью, что в результате двух землетрясений в прошлую среду погибло 1719 человек.
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1700 человек30.06.26, 00:57 • 3556 просмотров
В обращении по государственному телевидению он заявил, что в результате стихийного бедствия 5034 человека получили ранения, а 15 866 человек остались без крова.
Согласно анализу данных со спутников, NASA оценивает, что в результате двух разрушительных землетрясений в прошлую среду было повреждено или разрушено 58 870 зданий.
Оценка основана на радиолокационных снимках спутников Sentinel-1 Европейского космического агентства, которые могут обнаруживать изменения в инфраструктуре.
В заявлении говорится, что это была "предварительная" оценка, "сделанная в течение нескольких дней после события".
В заявлении добавляется, что данные не были проверены на местах и их следует рассматривать только как индикатор.
Хорхе Родригес, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, заявил в понедельник, что количество поврежденных или обрушившихся зданий достигло 855.