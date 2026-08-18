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Танення вічної мерзлоти загрожує обвалом скелі над швейцарським селом

Київ • УНН

 • 2928 перегляди

Над селом Кандерштег нависла загроза зсуву через нестабільну скелю Шпітце-Штай, стан якої погіршується через танення вічної мерзлоти. Мешканці не бояться, оскільки влада вжила запобіжних заходів.

Танення вічної мерзлоти загрожує обвалом скелі над швейцарським селом

Над швейцарським селом Кандерштег нависла загроза масштабного зсуву через нестабільне гірське утворення Шпітце-Штай, стан якого погіршується на тлі танення вічної мерзлоти та зміни динаміки льодовиків. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У Кандерштезі, розташованому в кантоні Берн, проживає близько 1300 людей. Гірське утворення Шпітце-Штай розташоване над селом і може спричинити значний зсув у долину.

Вчені пов’язують зростання ризику таких явищ із підвищенням температури. Вічна мерзлота містить замерзлий ґрунт і гірські породи, які допомагають стабілізувати гірські схили. Коли лід тане, породи втрачають частину цієї опори.

У горах та серед неущільнених уламків багато льоду. Коли цей лід тане, він діє як цемент. Ці гірські схили ставатимуть дедалі нестабільнішими

– сказав Маркус Штоффель, професор зміни клімату та природних ризиків Женевського університету.

Альпи стикаються з дедалі більшими ризиками

У травні 2025 року масштабний зсув стався в сусідній долині Леченталь. Велика маса каміння та льоду зійшла з гори й накрила значну частину села Блаттен, яке перед цим евакуювали через загрозу обвалу.

Мешканці Кандерштега наголошують, що їхня ситуація відрізняється від тієї, що була в Блаттені. За їхніми словами, влада заздалегідь вжила необхідних заходів, а падіння каміння зі Шпітце-Штай спостерігають уже багато років.

Ви знаєте, що це відбувається, але не боїтеся

– сказала мешканка Кандерштега Брігітте Юні, додавши, що влада вжила всіх можливих запобіжних заходів.

Інший місцевий житель Рудольф Іслер також заявив, що не вважає ситуацію безпосередньою загрозою для села.

Це не той випадок, що в Блаттені. Це інша ситуація. Ми не боїмося скелі Шпітце-Штай. Ми вже багато років бачимо, як звідти падають каміння. Проблема тут полягає в глобальному потеплінні та підвищенні температури

– сказав Іслер.

37-поверховий хмарочос у Нью-Йорку опинився під загрозою обвалу, район евакуювали08.07.26, 03:05 • 4206 переглядiв

Степан Гафтко

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