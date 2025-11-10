ukenru
10:02 • 6676 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 14964 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 13651 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 18734 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 23763 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 24629 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 50800 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 83759 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76568 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 115292 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Графики отключений электроэнергии
Таможенники конфисковали более 14 тысяч марок с нацистской символикой на границе с Польшей

Киев • УНН

 • 2160 просмотра

На границе с Польшей таможенники обнаружили 14 487 почтовых марок с нацистской символикой, скрытых среди одежды. Ориентировочная стоимость изъятых предметов составляет более 1,5 миллиона гривен.

Таможенники конфисковали более 14 тысяч марок с нацистской символикой на границе с Польшей

На границе с Польшей была пресечена попытка незаконного ввоза в Украину большого количества почтовых марок с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Во время таможенного контроля в пункте пропуска "Шегини - Медыка" сотрудники таможни обнаружили 14 487 почтовых марок, скрытых среди подержанной одежды. Ориентировочная стоимость изъятых предметов на теневом рынке составляет более 1,5 миллиона гривен

- говорится в сообщении.

Для прохождения таможенного контроля водитель транспортного средства выбрал полосу движения "красный коридор" и задекларировал 350 кг подержанной одежды.

Однако во время таможенного досмотра авто таможенники обнаружили коллекцию марок, которые согласно Закону Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

На Львовщине пограничники разоблачили канал поставки наркотиков: изъято более 27 кг на 42 млн грн28.10.25, 13:20 • 3479 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Украина
Польша