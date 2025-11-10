Таможенники конфисковали более 14 тысяч марок с нацистской символикой на границе с Польшей
Киев • УНН
На границе с Польшей таможенники обнаружили 14 487 почтовых марок с нацистской символикой, скрытых среди одежды. Ориентировочная стоимость изъятых предметов составляет более 1,5 миллиона гривен.
На границе с Польшей была пресечена попытка незаконного ввоза в Украину большого количества почтовых марок с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
Во время таможенного контроля в пункте пропуска "Шегини - Медыка" сотрудники таможни обнаружили 14 487 почтовых марок, скрытых среди подержанной одежды. Ориентировочная стоимость изъятых предметов на теневом рынке составляет более 1,5 миллиона гривен
Для прохождения таможенного контроля водитель транспортного средства выбрал полосу движения "красный коридор" и задекларировал 350 кг подержанной одежды.
Однако во время таможенного досмотра авто таможенники обнаружили коллекцию марок, которые согласно Закону Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
На Львовщине пограничники разоблачили канал поставки наркотиков: изъято более 27 кг на 42 млн грн28.10.25, 13:20 • 3479 просмотров