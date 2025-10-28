$42.070.07
10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 11114 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 13021 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 12917 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 12946 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 13169 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 27829 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 23695 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12897 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47555 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
На Львовщине пограничники разоблачили канал поставки наркотиков: изъято более 27 кг на 42 млн грн

Киев • УНН

 • 554 просмотра

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Угринов" изъяли более 27 кг наркотиков, стоимостью 42 млн грн. Женщина-курьер и ее сообщник задержаны.

На Львовщине пограничники разоблачили канал поставки наркотиков: изъято более 27 кг на 42 млн грн

На украинско-польской границе правоохранители пресекли деятельность международного канала поставки наркотиков. В пункте пропуска "Угринов" пограничники совместно с таможенниками и СБУ изъяли более 27 килограммов запрещенных веществ на сумму около 42 миллионов гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Подробности

По оперативной информации пограничники совместно с таможенниками и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры локализовали канал поставки наркотиков в Украину. Во время осмотра автомобиля в пункте пропуска "Угринов" правоохранители обнаружили скрытые пакеты в конструктивных полостях транспортного средства.

Всего было изъято более 27 кг наркотических веществ:

  • кокаин – 6 454 г;
    • амфетамин – 564 г;
      • Alfa-PVP – 20 587 г.

        Рыночная стоимость изъятого составляет около 42 млн грн.

        За рулем находилась женщина, которая выполняла роль курьера и действовала в сговоре с другими участниками преступной группировки.

        Сейчас ей и ее сообщнику избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Мероприятия по установлению полного круга лиц продолжаются.

        Вырастили в подвале каннабис на более чем 3 млн грн: во Львове разоблачена группа наркодельцов22.10.25, 15:00 • 2481 просмотр

        Ольга Розгон

        ОбществоКриминал и ЧП
        Обыск
        Государственная граница Украины
        Служба безопасности Украины
        Украина
        Польша