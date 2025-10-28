На Львовщине пограничники разоблачили канал поставки наркотиков: изъято более 27 кг на 42 млн грн

На украинско-польской границе правоохранители пресекли деятельность международного канала поставки наркотиков. В пункте пропуска "Угринов" пограничники совместно с таможенниками и СБУ изъяли более 27 килограммов запрещенных веществ на сумму около 42 миллионов гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Подробности

По оперативной информации пограничники совместно с таможенниками и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры локализовали канал поставки наркотиков в Украину. Во время осмотра автомобиля в пункте пропуска "Угринов" правоохранители обнаружили скрытые пакеты в конструктивных полостях транспортного средства.

Всего было изъято более 27 кг наркотических веществ:

кокаин – 6 454 г;

амфетамин – 564 г;

Alfa-PVP – 20 587 г.

Рыночная стоимость изъятого составляет около 42 млн грн.

За рулем находилась женщина, которая выполняла роль курьера и действовала в сговоре с другими участниками преступной группировки.

Сейчас ей и ее сообщнику избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Мероприятия по установлению полного круга лиц продолжаются.

