На Львівщині прикордонники викрили канал постачання наркотиків: вилучено понад 27 кг на 42 млн грн

На українсько-польському кордоні правоохоронці припинили діяльність міжнародного каналу постачання наркотиків. У пункті пропуску "Угринів" прикордонники спільно з митниками та СБУ вилучили понад 27 кілограмів заборонених речовин на суму близько 42 мільйонів гривень. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Деталі

За оперативною інформацією прикордонники спільно з митниками та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури локалізували канал постачання наркотиків до України. Під час огляду автомобіля у пункті пропуску "Угринів" правоохоронці виявили приховані пакети у конструктивних порожнинах транспортного засобу.

Загалом було вилучено понад 27 кг наркотичних речовин:

кокаїн – 6 454 г;

амфетамін – 564 г;

Alfa-PVP – 20 587 г.

Ринкова вартість вилученого становить близько 42 млн грн.

За кермом перебувала жінка, яка виконувала роль кур’єра та діяла у змові з іншими учасниками злочинного угруповання.

Наразі їй та її спільнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Заходи щодо встановлення повного кола осіб тривають.

Виростили у підвалі канабіс на понад 3 млн грн: у Львові викрито групу наркоділків