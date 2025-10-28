На Львівщині прикордонники викрили канал постачання наркотиків: вилучено понад 27 кг на 42 млн грн
Київ • УНН
На українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Угринів" вилучили понад 27 кг наркотиків, вартістю 42 млн грн. Жінка-кур'єр та її спільник затримані.
На українсько-польському кордоні правоохоронці припинили діяльність міжнародного каналу постачання наркотиків. У пункті пропуску "Угринів" прикордонники спільно з митниками та СБУ вилучили понад 27 кілограмів заборонених речовин на суму близько 42 мільйонів гривень. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
Деталі
За оперативною інформацією прикордонники спільно з митниками та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури локалізували канал постачання наркотиків до України. Під час огляду автомобіля у пункті пропуску "Угринів" правоохоронці виявили приховані пакети у конструктивних порожнинах транспортного засобу.
Загалом було вилучено понад 27 кг наркотичних речовин:
- кокаїн – 6 454 г;
- амфетамін – 564 г;
- Alfa-PVP – 20 587 г.
Ринкова вартість вилученого становить близько 42 млн грн.
За кермом перебувала жінка, яка виконувала роль кур’єра та діяла у змові з іншими учасниками злочинного угруповання.
Наразі їй та її спільнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Заходи щодо встановлення повного кола осіб тривають.
Виростили у підвалі канабіс на понад 3 млн грн: у Львові викрито групу наркоділків22.10.25, 15:00 • 2485 переглядiв