Виростили у підвалі канабіс на понад 3 млн грн: у Львові викрито групу наркоділків

У Львові викрили нарколабораторію в підвалі житлового будинку: п’ятеро чоловіків вирощували канабіс на понад 3 мільйони гривень і збували його через месенджери та пошту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури припинено діяльність групи осіб, які вирощували та продавала канабіс через месенджери і поштові відправлення - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, учасники організували підпільну "теплицю" в підвалі житлового будинку та налагодили збут наркотиків у кількох регіонах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1700 кущів коноплі, понад 15 кг канабісу, гроші та обладнання.

Орієнтовна вартість вилученого — понад 3 млн грн.

Усім п’ятьом повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

