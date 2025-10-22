Вырастили в подвале каннабис на более чем 3 млн грн: во Львове разоблачена группа наркодельцов
Киев • УНН
Пятеро мужчин выращивали и сбывали каннабис через мессенджеры и почту. Правоохранители изъяли более 1700 кустов конопли и 15 кг каннабиса.
Во Львове разоблачили нарколабораторию в подвале жилого дома: пятеро мужчин выращивали каннабис на более чем 3 миллиона гривен и сбывали его через мессенджеры и почту. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры прекращена деятельность группы лиц, которые выращивали и продавали каннабис через мессенджеры и почтовые отправления
По материалам следствия, участники организовали подпольную "теплицу" в подвале жилого дома и наладили сбыт наркотиков в нескольких регионах.
Во время обысков правоохранители изъяли более 1700 кустов конопли, более 15 кг каннабиса, деньги и оборудование.
Приблизительная стоимость изъятого — более 3 млн грн.
Всем пятерым сообщено о подозрении. По ходатайству прокуроров суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.
