"Тактика проволочек" россии должна прекратиться - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции говорил с Зеленским и премьер-министром Британии, чтобы обсудить предложение о прекращении огня. Макрон отметил, что российская агрессия должна прекратиться.
Президент Франции Эммануель Макрон сегодня говорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером, чтобы обсудить предложение о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Макрон в своем посте на платформе Х отметил, что "российская агрессия в Украине должна прекратиться".
Он также сказал, что необходимо положить конец "тактике проволочек" — в чем обвиняли российского диктатора владимира путина после того, как он вчера заявил, что по соглашению остаются "нюансы" и "множество вопросов".
Добавим
Завтра французский президент присоединится к виртуальной встрече мировых лидеров, организованной Стармером, направленной на укрепление "коалиции желающих" — стран, которые пообещали свою поддержку Украине.
Зеленский провел разговор с Макроном и анонсировал звонок Эрдогану14.03.2025, 20:05 • 19084 просмотра