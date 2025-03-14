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"Тактика проволочек" россии должна прекратиться - Макрон

Киев • УНН

 • 18050 просмотра

Президент Франции говорил с Зеленским и премьер-министром Британии, чтобы обсудить предложение о прекращении огня. Макрон отметил, что российская агрессия должна прекратиться.

"Тактика проволочек" россии должна прекратиться - Макрон

Президент Франции Эммануель Макрон сегодня говорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером, чтобы обсудить предложение о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Макрон в своем посте на платформе Х отметил, что "российская агрессия в Украине должна прекратиться".

Он также сказал, что необходимо положить конец "тактике проволочек" — в чем обвиняли российского диктатора владимира путина после того, как он вчера заявил, что по соглашению остаются "нюансы" и "множество вопросов".

Добавим

Завтра французский президент присоединится к виртуальной встрече мировых лидеров, организованной Стармером, направленной на укрепление "коалиции желающих" — стран, которые пообещали свою поддержку Украине.

Зеленский провел разговор с Макроном и анонсировал звонок Эрдогану14.03.2025, 20:05 • 19084 просмотра

Антонина Туманова

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