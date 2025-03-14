"Тактика зволікань" росії має припинитися - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні говорив з Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню, передає УНН з посиланням на Sky News.

Макрон у своєму пості на платформі Х зазначив, що "російська агресія в Україні повинна припинитися".

Він також сказав, що необхідно покласти край "тактиці зволікань" — у чому звинувачували російського диктатора володимира путіна після того, як він вчора заявив, що за угодою залишаються "нюанси" і "безліч питань".

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Завтра французький президент приєднається до віртуальної зустрічі світових лідерів, організованої Стармером, спрямованої на зміцнення "коаліції охочих" — країн, які пообіцяли свою підтримку Україні.

Зеленський провів розмову з Макроном та анонсував дзвінок Ердогану