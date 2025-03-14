Зеленський провів розмову з Макроном та анонсував дзвінок Ердогану

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Еммнюелем Макроном, під час якої обговорили технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті українців. Також у Президента запланована розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.

Сьогодні ж говорив із президентом Франції Макроном – Емманюель, як і завжди, чітко знає всі деталі, пропонує хороші ідеї. Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи - сказав Зеленський.

Також Зеленський анонсував розмову з президентом Туреччини Ердоганом.

Хочу поінформувати про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є хороша можливість завершити цю війну, завершити її швидко та забезпечити мир, а також наголосив, що Україна близька до першого кроку в припиненні будь-якої війни - тиші.