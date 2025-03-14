Зеленський: ми зараз близькі до першого кроку в припиненні будь-якої війни - тиші

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є хороша можливість завершити цю війну, завершити її швидко та забезпечити мир, а також наголосив, що Україна близька до першого кроку в припиненні будь-якої війни - тиші, передає УНН.

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В Україні ми хочемо миру. З перших хвилин цієї війни ми хотіли лише одного – щоб росія залишила наших людей у спокої, а російські окупанти забралися з нашої землі. Це природне бажання для будь-якої нації – прагнення незалежності та безпеки. Саме за це ми боремося. Боремося як зброєю, так і дипломатією. Зараз у нас є хороша можливість завершити цю війну, завершити її швидко та забезпечити мир - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в України є міцне розуміння питань безпеки з європейськими партнерами.

Ми зараз близькі до першого кроку в припиненні будь-якої війни – тиші. Американська сторона запропонувала піти далі – негайне й безумовне припинення вогню на суші. Коли наша команда в Джидді почула цю пропозицію, вони зв’язалися зі мною, і я негайно погодився. Ми не хочемо гратися в ігри з війною. Кожен день війни – це втрата життів наших людей, а це найдорожче, що ми маємо - додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна ж звісно думає про гарантії безпеки, а також про контроль за припиненням вогню.

Ми підтримуємо наших американських партнерів і президента Трампа в цьому. Ми хочемо довіряти Америці та її президенту. Україна готова діяти швидко та конструктивно. І ми попередили, що єдиною стороною, яка намагатиметься все саботувати, будемо не ми. Вчора ми почули заяви путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз. путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі - наголосив глава держави.

За його словами, путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим, а тому він робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку, ще до припинення вогню.

Крім того, російський диктатор спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із "Мінськом", марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей.

Кожна умова, яку висуває путін, – це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює росія. І ми попереджали про це. Нам потрібен мир. Справжній мир. І ми не повинні допустити, щоб війна затягнулася. Я рішуче закликаю всіх, хто має вплив на росію, особливо США, зробити сильні кроки, які можуть допомогти. Тиск має бути спрямований на того, хто не хоче зупинити війну. Тиск має бути на росію. Тільки рішучі дії можуть припинити цю війну, що триває вже роками. Американська сторона запропонувала розпочати з безумовного припинення вогню. Потім, у період тиші, ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові. Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність росії припинити війну – не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить - резюмував президент.

Нагадаємо

У росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.

Раніше The Financial Times писали, що володимир путін не готовий відступати від своїх вимог щодо припинення вогню. Зокрема, він заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, що "вирішить корінні причини" його вторгнення.

У росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.