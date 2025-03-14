Зеленский: мы сейчас близки к первому шагу в прекращении любой войны - тишине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть хорошая возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир, а также подчеркнул, что Украина близка к первому шагу в прекращении любой войны - тишине, передает УНН.

Детали

В Украине мы хотим мира. С первых минут этой войны мы хотели только одного – чтобы россия оставила наших людей в покое, а российские оккупанты убрались с нашей земли. Это естественное желание для любой нации – стремление к независимости и безопасности. Именно за это мы боремся. Боремся как оружием, так и дипломатией. Сейчас у нас есть хорошая возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир - сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины есть прочное понимание вопросов безопасности с европейскими партнерами.

Мы сейчас близки к первому шагу в прекращении любой войны – тишине. Американская сторона предложила пойти дальше – немедленное и безусловное прекращение огня на суше. Когда наша команда в Джидде услышала это предложение, они связались со мной, и я немедленно согласился. Мы не хотим играть в игры с войной. Каждый день войны – это потеря жизней наших людей, а это самое дорогое, что у нас есть - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина, конечно, думает о гарантиях безопасности, а также о контроле за прекращением огня.

Мы поддерживаем наших американских партнеров и президента Трампа в этом. Мы хотим доверять Америке и ее президенту. Украина готова действовать быстро и конструктивно. И мы предупредили, что единственной стороной, которая будет пытаться все саботировать, будем не мы. Вчера мы услышали заявления Путина – он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война – это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас. Путин врет о реальной ситуации на поле боя, он врет о потерях, он врет о настоящем состоянии своей экономики, которая пострадала от его нелепых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу - подчеркнул глава государства.

По его словам, Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем, а потому он делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня.

Кроме того, российский диктатор попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же, как он это сделал с "Минском", тратя дни, недели и месяцы на бессмысленные переговоры, пока его оружие и дальше убивает людей.

Каждое условие, которое выдвигает Путин, – это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает россия. И мы предупреждали об этом. Нам нужен мир. Настоящий мир. И мы не должны допустить, чтобы война затянулась. Я решительно призываю всех, кто имеет влияние на россию, особенно США, предпринять сильные шаги, которые могут помочь. Давление должно быть направлено на того, кто не хочет остановить войну. Давление должно быть на россию. Только решительные действия могут прекратить эту войну, которая продолжается уже годами. Американская сторона предложила начать с безусловного прекращения огня. Затем, в период тишины, мы могли бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его. Мы готовы. Мы считаем, что ответственность наших партнеров заключается в том, чтобы обеспечить готовность россии прекратить войну – не искать причин, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец. Путин сам войну не завершит - резюмировал президент.

Напомним

В россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.

Ранее The Financial Times писали, что владимир путин не готов отступать от своих требований по прекращению огня. В частности, он заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит коренные причины" его вторжения.

В россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.