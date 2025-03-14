Зеленский провел разговор с Макроном и анонсировал звонок Эрдогану
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с Макроном о контроле за тишиной и дальнейших дипломатических шагах. Также запланирован разговор с Эрдоганом о мирных инициативах.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудили технические аспекты контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите украинцев. Также у Президента запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.
Сегодня же говорил с президентом Франции Макроном – Эмманюэль, как и всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи. Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы
Также Зеленский анонсировал разговор с президентом Турции Эрдоганом.
Хочу проинформировать о нашей позиции относительно тишины и готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть хорошая возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир, а также подчеркнул, что Украина близка к первому шагу в прекращении любой войны - тишине.