Зеленский провел разговор с Макроном и анонсировал звонок Эрдогану

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудили технические аспекты контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите украинцев. Также у Президента запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

Сегодня же говорил с президентом Франции Макроном – Эмманюэль, как и всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи. Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы