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Зеленский провел разговор с Макроном и анонсировал звонок Эрдогану

Киев • УНН

 • 19084 просмотра

Президент Украины провел разговор с Макроном о контроле за тишиной и дальнейших дипломатических шагах. Также запланирован разговор с Эрдоганом о мирных инициативах.

Зеленский провел разговор с Макроном и анонсировал звонок Эрдогану

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудили технические аспекты контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите украинцев. Также у Президента запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

Сегодня же говорил с президентом Франции Макроном – Эмманюэль, как и всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи. Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы 

- сказал Зеленский.

Также Зеленский анонсировал разговор с президентом Турции Эрдоганом.

Хочу проинформировать о нашей позиции относительно тишины и готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны 

- добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть хорошая возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир, а также подчеркнул, что Украина близка к первому шагу в прекращении любой войны - тишине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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