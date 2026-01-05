Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о возвращении на ринг после ухода на пенсию

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 января, 15:52 • 14669 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 25726 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 47895 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 33831 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 45908 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 53901 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 59286 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56099 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51289 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66625 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 12036 просмотра
Графики отключений в понедельник продолжатся в большинстве регионов - Укрэнерго4 января, 16:32 • 4792 просмотра
Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск4 января, 17:14 • 3784 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 13365 просмотра
В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"Video4 января, 18:50 • 8774 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 96295 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 114950 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 124182 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 260160 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 196112 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Марко Рубио
Ким Чен Ын
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 13384 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 12058 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 13987 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 24077 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 71253 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сериал

Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о возвращении на ринг после ухода на пенсию

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Тайсон Фьюри официально заявил о возобновлении профессиональной карьеры в 2026 году после годичного перерыва, вызванного поражениями от Александра Усика. Это уже не первое возвращение 37-летнего боксера, у которого 34 победы, два поражения и одна ничья.

Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о возвращении на ринг после ухода на пенсию
Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри официально заявил о возобновлении профессиональной карьеры. Британец планирует провести свой первый поединок после годичного перерыва, вызванного поражениями от Александра Усика в 2024 и начале 2025 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

2026-й - это тот год. Возвращение Mac. Отсутствовал некоторое время, но сейчас я вернулся, мне 37 лет, и я все еще бью. Нет ничего лучше, чем бить людей по лицу и получать за это деньги

- написал Фьюри в Instagram.

История завершений и возвращений "Цыганского короля"

Для 37-летнего боксера это не первый выход из пенсии. Ранее он покидал ринг после победы над Владимиром Кличко в 2015 году, а также в 2022 году после боя с Диллианом Уайтом. Сейчас статистика Фьюри насчитывает 34 победы, два поражения и одну ничью. Единственным боксером, который смог нанести ему поражения, остается украинец Александр Усик.

Обновленные рейтинги The Ring: Усик - №1 P4P, в тяжелом весе новый лидер после выбывания Фьюри25.12.25, 09:56 • 4472 просмотра

Потенциальные соперники: Джошуа или Усик?

Главным кандидатом на бой с Фьюри в 2026 году считается его соотечественник Энтони Джошуа. В прошлом месяце Джошуа, нокаутировавший Джейка Пола, публично вызвал Фьюри на поединок, призвав "поговорить кулаками" вместо споров в соцсетях. Однако подготовку Джошуа может осложнить недавнее ДТП в Нигерии, в котором он получил травмы.

В то же время в боксерских кругах обсуждается возможность третьего боя против Александра Усика. Предварительной датой вероятного поединка называют 18 апреля 2026 года на лондонском стадионе "Уэмбли", однако официального подтверждения от команд боксеров пока нет. 

Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после смертельного ДТП в Нигерии04.01.26, 04:50 • 4596 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Тайсон Фьюри
Владимир Кличко
Reuters
Нигерия
Александр Усик
Лондон