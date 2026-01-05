Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о возвращении на ринг после ухода на пенсию

Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри официально заявил о возобновлении профессиональной карьеры. Британец планирует провести свой первый поединок после годичного перерыва, вызванного поражениями от Александра Усика в 2024 и начале 2025 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

2026-й - это тот год. Возвращение Mac. Отсутствовал некоторое время, но сейчас я вернулся, мне 37 лет, и я все еще бью. Нет ничего лучше, чем бить людей по лицу и получать за это деньги - написал Фьюри в Instagram.

История завершений и возвращений "Цыганского короля"

Для 37-летнего боксера это не первый выход из пенсии. Ранее он покидал ринг после победы над Владимиром Кличко в 2015 году, а также в 2022 году после боя с Диллианом Уайтом. Сейчас статистика Фьюри насчитывает 34 победы, два поражения и одну ничью. Единственным боксером, который смог нанести ему поражения, остается украинец Александр Усик.

Потенциальные соперники: Джошуа или Усик?

Главным кандидатом на бой с Фьюри в 2026 году считается его соотечественник Энтони Джошуа. В прошлом месяце Джошуа, нокаутировавший Джейка Пола, публично вызвал Фьюри на поединок, призвав "поговорить кулаками" вместо споров в соцсетях. Однако подготовку Джошуа может осложнить недавнее ДТП в Нигерии, в котором он получил травмы.

В то же время в боксерских кругах обсуждается возможность третьего боя против Александра Усика. Предварительной датой вероятного поединка называют 18 апреля 2026 года на лондонском стадионе "Уэмбли", однако официального подтверждения от команд боксеров пока нет.

