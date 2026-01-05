$42.170.00
Публікації
Ексклюзив
Тайсон Ф’юрі в черговий раз оголосив про повернення у ринг після виходу на пенсію

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Тайсон Ф'юрі офіційно заявив про відновлення професійної кар'єри у 2026 році після річної перерви, спричиненої поразками від Олександра Усика. Це вже не перше повернення 37-річного боксера, який має 34 перемоги, дві поразки та одну нічию.

Тайсон Ф’юрі в черговий раз оголосив про повернення у ринг після виходу на пенсію
Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі офіційно заявив про відновлення професійної кар'єри. Британець планує провести свій перший поєдинок після річної перерви, спричиненої поразками від Олександра Усика у 2024 та на початку 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

2026-й - це той рік. Повернення Mac. Був відсутній деякий час, але зараз я повернувся, мені 37 років, і я все ще б'ю. Немає нічого кращого, ніж бити людей по обличчю та отримувати за це гроші

- написав Ф’юрі в Instagram.

Історія завершень та повернень "Циганського короля"

Для 37-річного боксера це не перший вихід із пенсії. Раніше він залишав ринг після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році, а також у 2022 році після бою з Ділліаном Вайтом. Наразі статистика Ф’юрі налічує 34 перемоги, дві поразки та одну нічию. Єдиним боксером, який зміг завдати йому поразок, залишається українець Олександр Усик.

Оновлені рейтинги The Ring: Усик - №1 P4P, у важкій вазі новий лідер після вибуття Ф’юрі25.12.25, 09:56 • 4472 перегляди

Потенційні суперники: Джошуа чи Усик?

Головним кандидатом на бій із Ф’юрі у 2026 році вважається його співвітчизник Ентоні Джошуа. Минулого місяця Джошуа, який нокаутував Джейка Пола, публічно викликав Ф’юрі на поєдинок, закликавши "поговорити кулаками" замість суперечок у соцмережах. Проте підготовку Джошуа може ускладнити нещодавня ДТП у Нігерії, в якій він отримав травми.

Водночас у боксерських колах обговорюється можливість третього бою проти Олександра Усика. Попередньою датою ймовірного поєдинку називають 18 квітня 2026 року на лондонському стадіоні "Вемблі", проте офіційного підтвердження від команд боксерів поки немає. 

Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після смертельної ДТП у Нігерії04.01.26, 04:50 • 4604 перегляди

Степан Гафтко

