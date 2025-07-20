Тайфун Вифа вызвал проблемы с авиасообщением в Гонконге и на юге Китая

Тайфун Вифа вызвал серьезные перебои с рейсами в воскресенье в Гонконге и некоторых соседних аэропортах Китая, двигаясь на запад вдоль южного побережья. Аэропорты Гонконга, Шэньчжэня, Чжухая и Макао отменили или отложили все свои дневные рейсы, как сообщают их веб-сайты. Движение некоторых скоростных поездов в этом районе было приостановлено, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Гонконгская обсерватория присвоила урагану десятый уровень, наивысшую степень опасности. Эпицентр шторма проходил немного южнее города около полудня с максимальной устойчивой скоростью ветра 140 километров в час.

Правительство сообщило, что более 200 человек направились в общественные убежища, и что оно получило десятки сообщений о поваленных деревьях. Гонконгский Диснейленд и другие парки развлечений были закрыты.

Шторм, который достиг силы тайфуна ночью, двигался в направлении Макао и соседнего китайского города Чжухай. Прогнозировалось, что он достигнет берега поздно в воскресенье и продолжит движение на запад, достигнув Вьетнама позже на этой неделе.

Вифа, что является тайским названием, прошла над Филиппинами с силой тропического шторма и залила часть Тайваня в субботу. Названия тайфунов в западной части Тихого океана выбирают страны региона.

На Филиппинах шторм усилил сезонные муссонные дожди, в результате чего по меньшей мере один житель деревни погиб в наводнениях в северной провинции Кагаян.

Более 370 тысяч человек пострадали от штормовой погоды, которая длилась несколько дней, в том числе 43 тысячи, которые бежали в правительственные убежища или в дома родственников из-за наводнений, оползней и сильного ветра. По словам официальных лиц, в результате шторма было повреждено более 400 домов.

Дополнение

Тропический шторм "Данас" направляется к восточному побережью Китая, провинция Чжэцзян готовится к его выходу на сушу. Шторм уже пронесся по Тайваню, вызвав гибель двух человек и ранения более 600.

Мощный ураган "Эрик" категории 3 достиг побережья южной Мексики в штате Оахака. Максимальная скорость ветра достигала 210 км/ч, ожидаются разрушительные ветры и ливни.