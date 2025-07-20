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Тайфун Віфа спричинив проблеми з авіасполученням у Гонконзі та на півдні Китаю

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Тайфун Віфа спричинив скасування та затримку всіх денних рейсів у Гонконзі, Шеньчжені, Чжухаї та Макао. Швидкість вітру досягала 140 км/год, що призвело до закриття парків розваг та евакуації понад 200 людей до укриттів.

Тайфун Віфа спричинив проблеми з авіасполученням у Гонконзі та на півдні Китаю

Тайфун Віфа спричинив серйозні перебої з рейсами в неділю в Гонконзі та деяких сусідніх аеропортах Китаю, рухаючись на захід вздовж південного узбережжя. Аеропорти Гонконгу, Шеньчжена, Чжухая та Макао скасували або відклали всі свої денні рейси, як повідомляють їхні вебсайти. Рух деяких швидкісних поїздів у цьому районі було призупинено, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Гонконгська обсерваторія дала урагану десятий рівень, найвище ступінь небезпеки. Епіцентр шторму проходив трохи південніше міста близько полудня з максимальною стійкою швидкістю вітру 140 кілометрів на годину.

Уряд повідомив, що понад 200 людей попрямували до громадських укриттів, і що він отримав десятки повідомлень про повалені дерева. Гонконгський Діснейленд та інші парки розваг були закриті.

Шторм, який досяг сили тайфуну вночі, рухався в напрямку Макао та сусіднього китайського міста Чжухай. Прогнозувалося, що він досягне берега пізно в неділю та продовжить рух на захід, досягши В'єтнаму пізніше цього тижня.

Віфа, що є тайською назвою, пройшла над Філіппінами з силою тропічного шторму та залила частину Тайваню в суботу. Назви тайфунів у західній частині Тихого океану обирають країни регіону.

На Філіппінах шторм посилив сезонні мусонні дощі, внаслідок чого щонайменше один мешканець села загинув у повенях у північній провінції Кагаян.

Понад 370 тисяч людей постраждали від штормової погоди, яка тривала кілька днів, зокрема 43 тисячі, які втекли до урядових притулків або до будинків родичів через повені, зсуви та сильний вітер. За словами офіційних осіб, внаслідок шторму було пошкоджено понад 400 будинків.

Доповнення

Тропічний шторм "Данас" прямує до східного узбережжя Китаю, провінція Чжецзян готується до його виходу на сушу. Шторм вже пронісся Тайванем, спричинивши загибель двох людей та поранення понад 600.

Потужний ураган "Ерік" категорії 3 досяг узбережжя південної Мексики в штаті Оахака. Максимальна швидкість вітру сягала 210 км/год, очікуються руйнівні вітри та зливи.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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