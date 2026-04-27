Свириденко заявила о прорыве оборонной отрасли Украины - от получателя помощи до производителя современного оружия
Киев • УНН
Юлия Свириденко заявила о способности Украины производить современное вооружение. Она призвала Польшу к реализации совместных оборонных проектов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский оборонный сектор за годы полномасштабной войны претерпел масштабную трансформацию и сейчас сам способен производить современные решения для фронта. Об этом она сказала во время конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: измерение безопасности и обороны" в Жешуве, передает УНН.
По словам Свириденко, в начале вторжения Украина преимущественно получала помощь от партнеров, однако сейчас ситуация существенно изменилась.
Украина была страной, которая получала помощь с первых дней вторжения, а теперь сама способна обеспечивать самые современные решения в сфере обороны
Премьер отметила, что украинские технологии уже влияют на ход войны и меняют ее характер.
Мы способны уничтожать танки, дорогие системы, использовать дроны – это наша реальность
Она добавила, что значительная часть вооружения и систем, которые применяет Украина, производится внутри страны.
Многие из этих систем, которые мы используем, производятся в Украине. Думаю, мы совершили здесь огромный скачок
Отдельно Свириденко призвала к углублению сотрудничества между Украиной и Польшей в оборонной сфере. По ее словам, это укрепит безопасность обеих стран и создаст новые возможности для бизнеса.
Мы активно призываем к совместным проектам, которые будут реализовываться как в Украине, так и в Польше. Это также новые бизнес-возможности для наших компаний
Она также поблагодарила Польшу за поддержку Украины и организацию конференции в Жешуве.
В Украине ожидают заключения соглашения с Польшей об осуществлении контроля в совместных пунктах пропуска27.04.26, 15:17 • 2428 просмотров