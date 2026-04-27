Свириденко заявила о прорыве оборонной отрасли Украины - от получателя помощи до производителя современного оружия

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский оборонный сектор за годы полномасштабной войны претерпел масштабную трансформацию и сейчас сам способен производить современные решения для фронта. Об этом она сказала во время конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: измерение безопасности и обороны" в Жешуве, передает УНН.

По словам Свириденко, в начале вторжения Украина преимущественно получала помощь от партнеров, однако сейчас ситуация существенно изменилась.

Украина была страной, которая получала помощь с первых дней вторжения, а теперь сама способна обеспечивать самые современные решения в сфере обороны - подчеркнула она.

Премьер отметила, что украинские технологии уже влияют на ход войны и меняют ее характер.

Мы способны уничтожать танки, дорогие системы, использовать дроны – это наша реальность - сказала Свириденко.

Она добавила, что значительная часть вооружения и систем, которые применяет Украина, производится внутри страны.

Многие из этих систем, которые мы используем, производятся в Украине. Думаю, мы совершили здесь огромный скачок - подчеркнула глава правительства.

Отдельно Свириденко призвала к углублению сотрудничества между Украиной и Польшей в оборонной сфере. По ее словам, это укрепит безопасность обеих стран и создаст новые возможности для бизнеса.

Мы активно призываем к совместным проектам, которые будут реализовываться как в Украине, так и в Польше. Это также новые бизнес-возможности для наших компаний - заявила премьер.

Она также поблагодарила Польшу за поддержку Украины и организацию конференции в Жешуве.

