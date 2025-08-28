Сумщина собрала более миллиона тонн зерна нового урожая - ОВА

Аграрии Сумщины завершают жатву ранних зерновых и зернобобовых культур. В этом году намолочено более 1 млн тонн зерна с почти 200 тыс. гектаров, при этом средняя урожайность превысила прошлогоднюю. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Детали

По словам чиновника, в 2025 году намолочено более 1 миллиона тонн зерна с почти 200 тысяч гектаров. Средняя урожайность выше, чем в прошлом году. Наибольшую долю составляет озимая пшеница. Также собраны ячмень, горох и рапс.

Каждый гектар этого урожая выращен в сложных условиях – под ежедневными воздушными тревогами и угрозами обстрелов. Несмотря на риски, аграрии продолжают выходить в поле и делать свою работу - сообщил Олег Григоров.

"Этот урожай – вклад Сумщины в продовольственную безопасность Украины", - добавил он.

Напомним

По состоянию на 22 августа 2025 года украинские аграрии собрали более 27,25 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях начат сбор подсолнечника и сои.

