Сумщина собрала более миллиона тонн зерна нового урожая - ОВА

Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 26446 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 106286 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 69945 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 42371 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 60847 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 48754 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 46910 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 121336 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 125352 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 69950 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 45019 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 43808 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 28245 просмотра
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева20:53 • 10082 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 43866 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 45083 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 106282 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 121334 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 97221 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 28299 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 70003 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 76574 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 75534 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 109142 просмотра
Сумщина собрала более миллиона тонн зерна нового урожая - ОВА

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Аграрии Сумщины завершают жатву ранних зерновых и зернобобовых культур, намолотив более 1 млн тонн зерна с почти 200 тыс. гектаров. Средняя урожайность превысила прошлогоднюю, несмотря на сложные условия.

Сумщина собрала более миллиона тонн зерна нового урожая - ОВА

Аграрии Сумщины завершают жатву ранних зерновых и зернобобовых культур. В этом году намолочено более 1 млн тонн зерна с почти 200 тыс. гектаров, при этом средняя урожайность превысила прошлогоднюю. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Детали

По словам чиновника, в 2025 году намолочено более 1 миллиона тонн зерна с почти 200 тысяч гектаров. Средняя урожайность выше, чем в прошлом году. Наибольшую долю составляет озимая пшеница. Также собраны ячмень, горох и рапс.

Каждый гектар этого урожая выращен в сложных условиях – под ежедневными воздушными тревогами и угрозами обстрелов. Несмотря на риски, аграрии продолжают выходить в поле и делать свою работу

- сообщил Олег Григоров.

"Этот урожай – вклад Сумщины в продовольственную безопасность Украины", - добавил он.

 Напомним

По состоянию на 22 августа 2025 года украинские аграрии собрали более 27,25 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях начат сбор подсолнечника и сои.

Украина собрала уже почти 20 млн тонн нового урожая: кто в лидерах08.08.25, 14:55 • 3702 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаАгроновости
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Украина