Сумщина зібрала понад мільйон тонн зерна нового врожаю - ОВА
Київ • УНН
Аграрії Сумщини завершують жнива ранніх зернових та зернобобових культур, намолотивши понад 1 млн тонн зерна з майже 200 тис. гектарів. Середня врожайність перевищила торішню, незважаючи на складні умови.
Про це інформує УНН з посилання на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Деталі
За словами чиновника, у 2025 році намолочено понад 1 мільйон тонн зерна з майже 200 тисяч гектарів. Середня врожайність вища, ніж торік. Найбільшу частку становить озима пшениця. Також зібрано ячмінь, горох та ріпак.
Кожен гектар цього врожаю вирощений у складних умовах – під щоденними повітряними тривогами та загрозами обстрілів. Попри ризики, аграрії продовжують виходити в поле і робити свою роботу
"Цей врожай – внесок Сумщини у продовольчу безпеку України", - додав він.
Нагадаємо
Станом на 22 серпня 2025 року українські аграрії зібрали понад 27,25 млн тонн зернових та зернобобових культур. У Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях розпочато збір соняшнику та сої.
