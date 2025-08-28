Сумщина зібрала понад мільйон тонн зерна нового врожаю - ОВА

Аграрії Сущини завершують жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Цьогоріч намолочено понад 1 млн тонн зерна з майже 200 тис. гектарів, при цьому середня врожайність перевищила торішню. Про це інформує УНН з посилання на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За словами чиновника, у 2025 році намолочено понад 1 мільйон тонн зерна з майже 200 тисяч гектарів. Середня врожайність вища, ніж торік. Найбільшу частку становить озима пшениця. Також зібрано ячмінь, горох та ріпак.

Кожен гектар цього врожаю вирощений у складних умовах – під щоденними повітряними тривогами та загрозами обстрілів. Попри ризики, аграрії продовжують виходити в поле і робити свою роботу - повідомив Олег Григоров.

"Цей врожай – внесок Сумщини у продовольчу безпеку України", - додав він.

Станом на 22 серпня 2025 року українські аграрії зібрали понад 27,25 млн тонн зернових та зернобобових культур. У Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях розпочато збір соняшнику та сої.

