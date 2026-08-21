Сумы под атакой российских БПЛА: в жилом доме вспыхнул пожар
Киев • УНН
Сумы в ночь на 21 августа подверглись массированной атаке российских БПЛА. В Ковпаковском районе загорелся двухэтажный жилой дом.
Сумы в ночь на пятницу, 21 августа, оказались под массированной атакой российских БпЛА. Об этом сообщает Сумская ГВА, информирует УНН.
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Отмечается, что в результате одного из ударов в Ковпаковском районе зафиксирован пожар в двухэтажном жилом доме.
Все последствия уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах
Напомним
Накануне Сумы и ряд общин области остались без света. В городе остановились троллейбусы, часть объектов водоканала обесточена.
В Сумах из-за массированной атаки рф реактивными дронами погибли два человека17.08.26, 09:59 • 4007 просмотров