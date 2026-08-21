Сумы под атакой российских БПЛА: в жилом доме вспыхнул пожар

Сумы в ночь на пятницу, 21 августа, оказались под массированной атакой российских БпЛА. Об этом сообщает Сумская ГВА, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате одного из ударов в Ковпаковском районе зафиксирован пожар в двухэтажном жилом доме.

Все последствия уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах - призвали в администрации.

Напомним

Накануне Сумы и ряд общин области остались без света. В городе остановились троллейбусы, часть объектов водоканала обесточена.

В Сумах из-за массированной атаки рф реактивными дронами погибли два человека