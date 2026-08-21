Суми під атакою російських БпЛА: у житловому будинку спалахнула пожежа
Київ • УНН
Суми вночі 21 серпня зазнали масованої атаки російських БпЛА. У Ковпаківському районі загорівся двоповерховий житловий будинок.
Суми в ніч на п'ятницю, 21 серпня, опинилися під масованою атакою російських БпЛА. Про це повідомляє Сумська МВА, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок одного з ударів у Ковпаківському районі зафіксована пожежа у двоповерховому житловому будинку.
Усі наслідки уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях
Нагадаємо
Напередодні Суми та низка громад області залишилися без світла. У місті зупинилися тролейбуси, частина об’єктів водоканалу знеструмлена.
У Сумах через масовану атаку рф реактивними дронами загинули двоє людей17.08.26, 09:59 • 4001 перегляд