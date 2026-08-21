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Суми під атакою російських БпЛА: у житловому будинку спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Суми вночі 21 серпня зазнали масованої атаки російських БпЛА. У Ковпаківському районі загорівся двоповерховий житловий будинок.

Суми під атакою російських БпЛА: у житловому будинку спалахнула пожежа

Суми в ніч на п'ятницю, 21 серпня, опинилися під масованою атакою російських БпЛА. Про це повідомляє Сумська МВА, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок одного з ударів у Ковпаківському районі зафіксована пожежа у двоповерховому житловому будинку.

Усі наслідки уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях

- закликали в адміністрації.

Нагадаємо

Напередодні Суми та низка громад області залишилися без світла. У місті зупинилися тролейбуси, частина об’єктів водоканалу знеструмлена.

У Сумах через масовану атаку рф реактивними дронами загинули двоє людей17.08.26, 09:59 • 4001 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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