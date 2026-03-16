Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на 16 марта
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность без осадков с температурой до +18 на западе. В Киеве воздух прогреется до +12 градусов при восточном ветре.
В понедельник, 16 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По информации синоптиков, осадков в понедельник ни в одном из регионов Украины не ожидается.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны 13-18°
В Киеве и области 16 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +10°...+12°.
