Сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на 16 березня
Київ • УНН
В Україні очікується мінлива хмарність без опадів з температурою до +18 на заході. У Києві повітря прогріється до +12 градусів при східному вітрі.
У понеділок, 16 березня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у понеділок в жодному з регіонів України не очікується.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни 13-18°
У Києві та області 16 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +10°...+12°.
