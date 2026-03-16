Судью из Луганской области разоблачили в подстрекательстве к подкупу другого судьи - САП

Судье из Луганской области сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды другому судье. Речь идет о попытке передать 30 тысяч долларов за вынесение оправдательного приговора по уголовному делу. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

Как установило следствие, 16 марта 2026 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении судье из Луганской области, командированному в один из судов Черновицкой области.

В рамках досудебного расследования установлено, что судья подстрекал адвоката к предоставлению 30 тыс. долл. США судье Соломенского районного суда города Киева - говорится в сообщении.

По данным следствия, деньги предназначались за вынесение оправдательного приговора по делу в отношении лица, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности.

Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проверяют причастность других лиц к совершению преступления и решают вопрос об избрании судье меры пресечения.

В САП отметили, что разоблачение осуществляли детективы НАБУ совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ под процессуальным руководством прокурора САП.

