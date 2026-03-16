Судью из Луганской области разоблачили в подстрекательстве к подкупу другого судьи - САП

ukenru
Эксклюзив
16:39 • 2010 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
15:36 • 6868 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
14:52 • 10209 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС
13:54 • 17209 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
13:13 • 10776 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
16 марта, 11:08 • 14951 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 25906 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатов
15 марта, 18:40 • 48098 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46 • 58645 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 48279 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.3м/с
54%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 29466 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 40450 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 44872 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 50921 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 44728 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Фокс Ньюс
Бильд

Судью из Луганской области разоблачили в подстрекательстве к подкупу другого судьи - САП

Киев • УНН

 • 538 просмотра

САП сообщила о подозрении судье, который подстрекал адвоката к даче взятки за оправдательный приговор. Деньги предназначались судье Соломенского суда.

Судье из Луганской области сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды другому судье. Речь идет о попытке передать 30 тысяч долларов за вынесение оправдательного приговора по уголовному делу. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

Как установило следствие, 16 марта 2026 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении судье из Луганской области, командированному в один из судов Черновицкой области.

В рамках досудебного расследования установлено, что судья подстрекал адвоката к предоставлению 30 тыс. долл. США судье Соломенского районного суда города Киева

- говорится в сообщении.

По данным следствия, деньги предназначались за вынесение оправдательного приговора по делу в отношении лица, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности.

Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проверяют причастность других лиц к совершению преступления и решают вопрос об избрании судье меры пресечения.

В САП отметили, что разоблачение осуществляли детективы НАБУ совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ под процессуальным руководством прокурора САП.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Черновицкая область
Луганская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Киев