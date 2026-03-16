Суддю з Луганщини викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді - САП

$44.140.0350.670.29
ukenru
Ексклюзив
16:39 • 2074 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
15:36 • 6978 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 10245 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
13:54 • 17264 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 10807 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 14958 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 25913 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 48107 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 58645 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 48279 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.3м/с
54%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg16 березня, 07:40 • 15810 перегляди
Каллас відповіла на слова Трампа з попередженням союзникам щодо Ормузької протоки зі згадкою про Україну16 березня, 08:57 • 5524 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 26421 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 19978 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 16934 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16:16 • 3308 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 17265 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 16979 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 20023 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 26465 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 29472 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 40453 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 44876 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 50927 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 44734 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Fox News
Bild

Суддю з Луганщини викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді - САП

Київ • УНН

 • 562 перегляди

САП повідомила про підозру судді, який підбурював адвоката до надання хабаря за виправдувальний вирок. Гроші призначалися судді Солом’янського суду.

Суддю з Луганщини викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді - САП

Судді з Луганської області повідомили про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди іншому судді. Йдеться про спробу передати 30 тисяч доларів за винесення виправдувального вироку у кримінальній справі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Як встановило слідство, 16 березня 2026 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Чернівецької області.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тис. дол. США судді Солом’янського районного суду міста Києва

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, гроші призначалися за винесення виправдувального вироку у справі щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до вчинення злочину та вирішують питання щодо обрання судді запобіжного заходу.

У САП зазначили, що викриття здійснювали детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ під процесуальним керівництвом прокурора САП.

Керівники НАБУ та САП лобіюють фінансові привілеї для суддів ВАКС - хочуть необмежені зарплати - експрокурор13.03.26, 13:19 • 2687 переглядiв

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Чернівецька область
Луганська область
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Київ