Суддю з Луганщини викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді - САП
Київ • УНН
САП повідомила про підозру судді, який підбурював адвоката до надання хабаря за виправдувальний вирок. Гроші призначалися судді Солом’янського суду.
Судді з Луганської області повідомили про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди іншому судді. Йдеться про спробу передати 30 тисяч доларів за винесення виправдувального вироку у кримінальній справі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Як встановило слідство, 16 березня 2026 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Чернівецької області.
У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тис. дол. США судді Солом’янського районного суду міста Києва
За даними слідства, гроші призначалися за винесення виправдувального вироку у справі щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.
Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до вчинення злочину та вирішують питання щодо обрання судді запобіжного заходу.
У САП зазначили, що викриття здійснювали детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ під процесуальним керівництвом прокурора САП.
Керівники НАБУ та САП лобіюють фінансові привілеї для суддів ВАКС - хочуть необмежені зарплати - експрокурор13.03.26, 13:19 • 2687 переглядiв