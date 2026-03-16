Суддю з Луганщини викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді - САП

Судді з Луганської області повідомили про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди іншому судді. Йдеться про спробу передати 30 тисяч доларів за винесення виправдувального вироку у кримінальній справі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Як встановило слідство, 16 березня 2026 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Чернівецької області.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тис. дол. США судді Солом’янського районного суду міста Києва - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, гроші призначалися за винесення виправдувального вироку у справі щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до вчинення злочину та вирішують питання щодо обрання судді запобіжного заходу.

У САП зазначили, що викриття здійснювали детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ під процесуальним керівництвом прокурора САП.

